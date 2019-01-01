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17:38

Ройзман: Событие года - пенсионная реформа, а политик года - Навальный

Бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман, рассуждая о том, что наиболее важного произошло в 2018-м году, выделил две темы - повышение пенсионного возраста и роль Алексея Навального в политическом процессе. Его суждения прозвучали в интервью, данном радиостанции "Эхо Москвы".

Я думаю, что главное событие — это пенсионная реформа. Политиком главным, я думаю, что имеет смысл называть Навального, потому что он все-таки устоял на ногах, не сдался и активность никак не прекратил.

Евгений Ройзман

Президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Нововведения привели к тому, что возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Политика Алексея Навального не допустил до участия в президентских выборах Центризбирком, после чего руководитель Фонда борьбы с коррупцией сократил количество своих штабов в регионах.

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19:27    
Насральный -отнюдь не пустое место. Это американский выкормыш, часть проекта по расшатыванию России. К счастью, этого гадёныша хорошо прижали и дожмут ещё. Надо - поможем.

18:25    
Пенсионная реформа-это благо для России, особенно для 31 миллиона(!!!!) неработающих пенсионеров, которые благодаря реформе получат в среднем добавку в тысячу руб. в месяц! Навальный же никто и звать никак! Совершенно пустое место!

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