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15:26

ФСБ разрабатывает систему защиты храмов от терактов

Федеральная служба безопасности разработала проект постановлении об утверждении требований к антитеррористической защите объектов религиозных организаций, передает «Интерфакс».

Согласно документу, всем храмам присвоят категорию защищенности от террористической угрозы, от первой до третьей. Устанавливать категорию будут региональные комисии, которые возглавят настоятели храмов. В комиссию также войдут представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти.

Категории будут присваиваться с учетом размеров храмов, количества прихожан и других параметров. Первая категория означает, что прогнозируемое количество пострадавших в случае теракта превысит тысячу человек, а ущерб составит не менее 50 млн рублей. Вторая – если те же показатели составят до тысячи и до 50 млн рублей соответственно, третья – 200 человек и 1 млн рублей.

Все храмы оснастят системой оповещения и управления эвакуации, по возможности - тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами, обеспечиваться охраной сотрудниками общественных объединений. Не реже раза в год планируются учения.

В конце 2017 года спецслужбы объявили о предотвращении теракта в Казанском соборе в Петербурге. По этому делу осужден Евгений Ефимов, его отправили на пять лет в колонию строгого режима.

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19:27   Едро-благодетель   ПЖиВ
Ещё надо придерживать наших мигрантов после байрамов. Прыгают через турникеты, берегут свою денешку.Как бы не поубивались?

18:51    
а как же молитва, святая вода и иконки, ангелы-архангелы, богородица и сам боженька?... не защищают?... оказывается - фсбшники-то и золотовские костоломы надежнее... вот уж атеистам радость - доказательство, что попы всё врут...

18:46    
и к каждому храму по бригаде фсбшников пристегнуть, с круглосуточным дежурством, горячим питанием, оплатой ночных, вечерних и праздничных, с дополнительными отпусками... за вредность... а, школы - хрен с ними...

17:10    
А на народишко насрать

16:05    
1 сверху: " проект постановлениИ",
5 снизу: "система управления эвакуациИ",
4 снизу: "Все храмы...обеспечиваться охраной...".
Автора и редактора опохмелить и поставить в угол на колени на горох, чтоб помнили, холопы безродные, кто читает их бессвязный бред.

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