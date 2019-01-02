18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:02

Беглов поручил найти новое место для стоянки лодок у набережной Карповки

Врио губернатора Александр Беглов во время рабочего объезда Петроградского района поручил определить новое место для стоянок лодок на реке Карповке, сообщили в Смольном.

На набережной реки Карповки от улицы Чапаева до Первого медицинского университета планируется создать прогулочное пространство. Уже к сентябрю там должны появиться пешеходная зона, велодорожки, участки для отдыха, беспроводной интернет. Беглов поручил решить вопрос с расположившейся в той зоне стоянкой лодок вице-губернатору Олегу Маркову и главе Петроградского района Ивану Громову.

Заодно Беглов ознакомился с работой Единой диспетчерской службы района, которая должна контролировать уборку территории и вывоз мусора. Врио губернатора считает, что она должна реагировать не только на вопросы об очистке крыш и тротуаров от снега или освещением, но и следить за проблемами отопления, электроэнергии, водоснабжения – «чтобы можно было сразу реагировать на все проблемы».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:30    
Правильно! Открыть город для людей.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

18:02 Беглов поручил найти новое место для стоянки лодок у набережной Карповки   1

16:34 Под завалами после взрыва в Магнитогорске нашли 21-го погибшего

15:26 ФСБ разрабатывает систему защиты храмов от терактов   5

14:13 Беглов посетил детский дом-интернат в Ушково   4

12:30 Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина к россиянам   15

11:16 Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела 16 погибших   1

1 января, 17:38 Ройзман: Событие года - пенсионная реформа, а политик года - Навальный   9

1 января, 16:12 Лимонов посоветовал Сечину никому не показываться на глаза   7

1 января, 14:43 Оплату наложенного на ее издание штрафа Альбац считает победой гражданского общества   1

1 января, 13:15 Шульман предложила гражданам в Новом году забыть о страхе   1

31 декабря 2018, 16:25 Жители Дальнего Востока увидели поздравление Путина   3

31 декабря 2018, 16:00 На место взрыва в Магнитогорске прилетел Путин   1

31 декабря 2018, 15:40 В новогоднем обращении Парфенов обыграл дискурс Путина   3

31 декабря 2018, 14:18 Ганапольский предостерёг Россию от развития конфликта с Украиной   3

31 декабря 2018, 13:28 Травин уличил Росстат в манипулировании цифрами   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.