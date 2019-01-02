Беглов поручил найти новое место для стоянки лодок у набережной Карповки

Врио губернатора Александр Беглов во время рабочего объезда Петроградского района поручил определить новое место для стоянок лодок на реке Карповке, сообщили в Смольном.

На набережной реки Карповки от улицы Чапаева до Первого медицинского университета планируется создать прогулочное пространство. Уже к сентябрю там должны появиться пешеходная зона, велодорожки, участки для отдыха, беспроводной интернет. Беглов поручил решить вопрос с расположившейся в той зоне стоянкой лодок вице-губернатору Олегу Маркову и главе Петроградского района Ивану Громову.

Заодно Беглов ознакомился с работой Единой диспетчерской службы района, которая должна контролировать уборку территории и вывоз мусора. Врио губернатора считает, что она должна реагировать не только на вопросы об очистке крыш и тротуаров от снега или освещением, но и следить за проблемами отопления, электроэнергии, водоснабжения – «чтобы можно было сразу реагировать на все проблемы».

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