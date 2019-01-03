18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

3 января, 12:00

Гудков: Ни одному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя

Дмитрий Гудков, на которого ополчилась часть подписчиков в Facebook за предположение, что бытовой газ в Магнитогорске мог не просто взорваться, а намеренно, напомнил "оппонентам", что подобный случай в российской практике - не единичный. Множество раз, подчеркивает политик, "правоохранители" либо уходили от дальнейшего расследования резонансных дел, либо намеренно замалчивали их ход.

Например, взрывы домов в 1999 году, крушение самолета с доктором Лизой на борту (прошло два года, пишет Гудков, а результатов работы СК так и нет), теракт над Синаем, и множество других "совпадений", оказавшихся на деле "не случайными".

Ни одному официальному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя. Ни об экономике, ни о политике, ни о происшествиях. Потому что вместо СМИ – Киселев, вместо выборов – спецоперация, вместо главы СК – ставленник Тамбовской ОПГ, вывозящий журналистов в лес. Кто вместо президента – тоже известно,

Дмитрий Гудков - о доверии к власти

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, поэтому утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. На данный момент известно о 38 погибших. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


3 января, 19:59    
Правда только в том, что власть (любая) всегда лжёт народу (по любому поводу), чтобы удержаться у власти для того, чтобы грабить его же - народ.

3 января, 16:18   Бордунов  
14:06 Сергей Леонидович лжет как сивый мерин.
13:09 Новые ленины-сталины-держинские дадут новых путиных-сечиных-дерипасок.

3 января, 15:58    
14-06  
      _100500 три раза !

3 января, 14:06   Сергей Леонидович  
Пока господин Гудков был у депутатской кормушки, он не замечал ни диктатуры, ни других недостатков власти, в т.ч. заоблачные зарплаты депутатов и их откровенный пофигизм к нуждам граждан России. Получив пинок под зад, он сразу прозрел и начал бороться на наше светлое будущее, хотя мы его об этом не просили! Вот к кому кому, а веры к господину Гудкову стоит испытывать в два раза меньше чем к власти, поскольку им движет лишь чувство обиды и мести.

3 января, 13:09    
Даёшь Советскую власть и новых Ленина, Сталина, Дзержинского и других истинных большевиков!!! С ними победим всех внешних и внутренних врагов, тогда и Россия расцветёт!

3 января, 12:18   Игорь  
На 26 году, Дима. Конституция эта была принята 1993. Действительно, на рельсы не лег... А когда уже не мог ходить, его на носилках, такие как ты, занесли на второй срок...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

3 января, 18:00 На "навальниста" из Перми завели уголовное дело   5

3 января, 17:10 Под завалами дома в Магнитогорске найден 39-й погибший   1

3 января, 17:00 Невзоров пояснил, почему не стоит верить конспирологическим теориям о теракте в Магнитогорске   7

3 января, 16:00 Франция выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-министра финансов Подмосковья   4

3 января, 15:05 На YouTube состоялась премьера "блокадной" комедии "Праздник"   4

3 января, 14:44 Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения   2

3 января, 13:45 Несостоявшийся "ловелас" потерпел фиаско в попытке преподнести Трампу виски в подарок   1

3 января, 13:05 Депутат Петров считает резонным ввести ограничение на число домашних питомцев   2

3 января, 12:00 Гудков: Ни одному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя   6

3 января, 11:16 Активисты прочтут стихи в защиту разрушающегося дома Лермонтова

3 января, 10:35 Жертвами обвала дома в Магнитогорске стали уже 37 человек

2 января, 18:02 Беглов поручил найти новое место для стоянки лодок у набережной Карповки   6

2 января, 16:34 Под завалами после взрыва в Магнитогорске нашли 21-го погибшего   1

2 января, 15:26 ФСБ разрабатывает систему защиты храмов от терактов   5

2 января, 14:13 Беглов посетил детский дом-интернат в Ушково   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.