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3 января, 15:05

На YouTube состоялась премьера "блокадной" комедии "Праздник"

Режиссер кинокартины "Праздник" Алексей Красовский опубликовал оную на просторах YouTube. Лента, напомним, повествует о том, как привилегированная советская семья отмечает Новый год в Ленинграде 1941-1942 годов, испытывая при этом хозяйственно-бытовые сложности анекдотического характера. Фильм позиционируют как "черную комедию про блокадный Ленинград". В съемках приняли участие актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

У себя в Facebook режиссер отчитался, что после первых 12 тысяч просмотров он сможет наконец "заплатить" съемочной бригаде, так как кино снималось исключительно на деньги, собранные посредством краудфандинга. На данный момент "Праздник" посмотрели более 30 тысяч человек.

После того, как выпуск фильма был анонсирован, его сценарий и сама задумка наткнулись на волну общественного порицания. В основном, картину осуждали видные российские политики и общественные деятели. Одним из тех немногих, кто поддержал идею Красовского, был публицист Александр Невзоров.

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3 января, 22:15    
Смотрят фильм фашисты!

3 января, 21:49    
Я не смотрел, но осуждаю. Это не сюжет для комедии.

3 января, 20:30   зарагадский  
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ

3 января, 19:14    
Фашисты смотрят этот фильм! Центр Э, обратите внимание!

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