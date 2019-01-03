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3 января, 17:00

Невзоров пояснил, почему не стоит верить конспирологическим теориям о теракте в Магнитогорске

Публицист Александр Невзоров объяснил, отчего не стоит прислушиваться к распространяемым СМИ теориям о том, что причиной обрушения жилого дома в Магнитогорске мог стать теракт. Приоритетная версия Следкома, напомним, - взрыв бытового газа.

Для начала журналист напомнил, что дом, в котором провалился подъезд и ряд квартир, был построен во времена "позднего" СССР, а именно - в 1973 году, периоде "пятилеток":

"Массовое совковое строительство для простонародья было абсолютно фейковым и адски халтурным.  Естественно, тогда это делали особенно хреново и по газу, и по вентиляции, и по электрике, и по бетону, и по арматуре. Про газоанализаторы, тревожные датчики, сирены никто не слышал. Но даже если властям жалко денег, есть ведь масса дешевых способов, какими можно избегать подобных ситуаций, учитывая, что обращение с газом в России, как правило, совершенно пофигистическое. Надо было бы просто увеличить в два-три раза дозу добавляемого в газ безвредного этилмеркаптана", - подсказал Невзоров в эфире "Эха Москвы". Действительно, данное вещество не обладает токсическим воздействием на организм, однако позволяет сделать газ более ощутимым для физиологического восприятия, в десятки раз подчеркивая его запах.

Напомнил публицист и о том, что даже несмотря на документальное наличествование всяческих СНИПов, дома в СССР сдавали абсолютно "сырыми", а тех, кто каким-либо образом выражал сомнение относительно качества и пригодности материала, используемого при строительстве, ждала в лучшем случае психиатрическая лечебница.

А власть, в общем, ничего не боялась, потому что она знала, что ей под силу похоронить любое ЧП, информационно похоронить, гораздо более масштабное, чем обрушение многоэтажки,

— Александр Невзоров - о "могуществе" власти

В связи со всем вышеперечисленным обозреватель и предлагает усомниться в любой конспирологической теории относительно "теракта" в Магнитогорске.

В России любая вера в конспирологию - это вера диванного происхождения, потому что, зная страну всерьез, рассуждать о темных тайных силах, которые способны на успешную провокацию, совершенно невозможно, зная идиотизм и болтливость исполнителей,

Александр Невзоров - о теории "теракта" в Магнитогорске

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, поэтому утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. На данный момент известно о 39 погибших. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин.

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3 января, 22:02    
21-38
Гоша, не буду спорить с Вашим мнением о Неврозове. Не велик кулик. А вот по качеству, имея опыт, скажу, что то, что построено до "исторического материализма" и сейчас стоит крепко, что до 1953 года - тоже сделано как надо, а вот в период конца застоя и начала развала - уже сыплется. В последнее время стали делать крепче, но запас прочности небольшой.

3 января, 21:38   Гоша   chenical14@yandex.ru
Невзоров шизанутый придурок, страдающий долбославием, слабоумием и долбокритикой головного мозга. В СССР все было лучше и образование и строительство и все остальное. Не просто так против развала совка проголосовало аж 96 % населения.

3 января, 21:30   Олег   shevchenko-ol2013@yandex.ru
Невзоров страдает комплексом непоноценности и одновременно манией величия. Если есть СССР, надо обос...ть. Простите неуча, выгляни на улицу, крепко стоят дома построенне при СССР, тысячи. Да что спорить с эхо маци.

3 января, 20:43    
Вот какие же сволочи были большевики! Они в  1973 году строили дома без учета возможности терактов! Ну, полные идиоты были

3 января, 20:11    
"Естественно, тогда это делали особенно хреново и по газу, и по вентиляции, и по электрике, и по бетону, и по арматуре.
что даже несмотря на документальное наличествование всяческих СНИПов, дома в СССР сдавали абсолютно "сырыми, ...а тех, кто каким-либо образом выражал сомнение относительно качества и пригодности материала, используемого при строительстве, ждала в лучшем случае психиатрическая лечебница". С тех пор по качествуц мало что изменилось, и застройщики как и раньше сдают хренового качества многоэтажки. Разница только в том, кто прибыль получает. Сколько дерьма из пластика, бетона, стекла и монтажной пенки построили в Питере, а ведь всё приняли в эксплуатацию.

3 января, 19:06    
18-43
Вы правы. Опытный болтун-профессионал.  Лично я не верю, что это опять был газ.

3 января, 18:43    
Невзорову верить нельзя...

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