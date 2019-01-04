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4 января, 17:17

Следком не нашел следов взрывчатки на месте взрыва в жилом доме Магнитогорска

Сотрудники Следственного комитета завершили осмотр места обрушения подъезда дома в Магнитогорске после взрыва, следов взрывчатых веществ или их компонентов на обследованных фрагментов не найдено, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, предварительной версией трагедии считается взрыв бытового газа. Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии считаются 39 человек, их тела опознаны, судьба еще двух человек остается неизвестной. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы.

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4 января, 21:00    
2 сверху: "на обследованных фрагментОВ".
Э-э. Совсэм этот безграмотный ЗАКС.ру нас нэ уважаит, панимаешь. Мигрантов набрал, рускиэ языке ни знайут. Ридактэр-собакэ ленивий.

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