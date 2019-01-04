СМИ: Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководителя главного управления по вопросам миграции МВД Ольгу Кириллову освободили от должности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Кириллова ушла по собственному желанию. Ее рапорт удовлетворен, указом президента ее освободили от должности, сказал источник.

Кириллова возглавляла управление по вопросам миграции с 2016 года. До этого она была начальником УФМС России по Москве, еще раньше возглавляла УФМС по Сахалинской области.

Также источник сообщил, что от должности указом президента освобожден руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин. О его отставке сообщалось в конце декабря 2018 года, уход главы центра «Э» подтверждал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.