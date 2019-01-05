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11:56

Жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске приглашают вернуться в свои квартиры

Жителей магнитогорской многоэтажки, где в канун Нового года произошел взрыв, администрация города призывает вернуться в свои квартиры. На сайте городской управы отмечается, что в ближайшее время в уцелевших подъездах будет восстановлено горячее водоснабжение.

"6 января 2019 года в 10:00 состоится пробный пуск горячей воды. Жителям с 9 по 12 подъезд необходимо находиться дома в это время", - рекомендуют чиновники.

Напомним, предварительной версией трагедии считается взрыв бытового газа. Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии считаются 39 человек, их тела опознаны, судьба еще двух человек остается неизвестной. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы.

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