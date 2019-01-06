Ностальгическое граффити не прожило в центре Петербурга и дня

Рисунок на стене дома в центре Петербурга, изображающий празднование Нового года образца советских времен, сотрудники коммунальных служб успели закрасить в день его появления. Об этом, не высказывая никаких оценок случившемуся, сообщил в своем Instagram сам автор граффити, художник Паша Кас (Pasha Cas). Теперь яркая работа превратилась в однородный слой серой краски, что вызвало массовое негодование у подписчиков автора. Речь идет о доме на углу Суворовского и Невского проспектов.

Фотография: паблик "Центральный район за комфортную среду обитания"

Петербургские коммунальщики довольно часто уничтожают стрит-арт и любое проявление уличного творчества: регулярно даже вполне безобидные работы художников, например, портреты известных деятелей культуры, едва появившись, закрашивают. Иногда их работу выполняют обыкновенные вандалы.

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