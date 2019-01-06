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6 января, 16:47

Ностальгическое граффити не прожило в центре Петербурга и дня

Рисунок на стене дома в центре Петербурга, изображающий празднование Нового года образца советских времен, сотрудники коммунальных служб успели закрасить в день его появления. Об этом, не высказывая никаких оценок случившемуся, сообщил в своем Instagram сам автор граффити, художник Паша Кас (Pasha Cas). Теперь яркая работа превратилась в однородный слой серой краски, что вызвало массовое негодование у подписчиков автора. Речь идет о доме на углу Суворовского и Невского проспектов.

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Фотография: паблик "Центральный район за комфортную среду обитания"

Петербургские коммунальщики довольно часто уничтожают стрит-арт и любое проявление уличного творчества: регулярно даже вполне безобидные работы художников, например, портреты известных деятелей культуры, едва появившись, закрашивают. Иногда их работу выполняют обыкновенные вандалы.



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0:57    
19-24
Хорошо сказал!

6 января, 22:23    
Дверь в СССР закрылась

6 января, 21:53   гундос  
17:42 17:27 СеСеСеСер сдох и возврата к нему не будет ни-ког-да! и это правильно! я плюю в совок!

6 января, 20:08    
"Художества" пачкунов надо наказывать хорошими штрафами 50-100 тыс.р., при повторении - административный арест на 10 суток.Пусть там гальюны раскрашивают. Или у себя дома рисуют кого хотят.

6 января, 19:24    
Олигархи до одури боятся упоминания о равенстве возможностей и социальной справедливости в советском обществе. Вот и заезжие из соседних республик коммунальщики чают получить мзду за холуйское рвение в уничтожении любых упоминаний о неуклонно уничтожаемой памяти о славных годах, когда Человек - это звучало гордо!, а вор, даже высокопоставленный, сидел в тюрьме.

6 января, 17:42   Дед Иван   РУСЬ
17:27 спасибо! Многие, сейчас , хотят ы СССР! Даже те, кто продал СССР за соевую колбасу и пальмовое масло!

6 января, 17:27    
Хочу в СССР! Как надоел этот алчный и аморальный капитализм в России!

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