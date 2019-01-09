"Левый фронт" готовит митинг против передачи части островов Курильской гряды Японии

Движение "Левый фронт" планирует 20 января провести в Москве митинг "За сохранение территориальной целостности России", рассказал "МБХ Медиа" Сергей Удальцов.

"Подали уведомление на проведение митинга против передачи Курильских островов Японии. Планируется участие двух тысяч человек. Тема острая и вызывает большой резонанс. Мы не закрыты ни для каких организаций, которые разделяют основную цель митинга: никакой кулуарности в данном вопросе, если необходимо передать какую-то территорию, то такой вопрос нужно выносить на общенациональный референдум", - поделился Удальцов.

Организаторы находят Суворовскую площадь отличной площадкой для проведения мероприятия.

Дата для митинга - 20 января - выбрана не случайно. Именно в этот день намечены переговоры Владимира Путина и премьера Японии о территориальной принадлежности нескольких островов из Курильской гряды.

Ранее сегодня, напомним, желание провести аналогичные акции протеста в столице на обозначенную тему высказал экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.