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17:20

"Левый фронт" готовит митинг против передачи части островов Курильской гряды Японии

Движение "Левый фронт" планирует 20 января провести в Москве митинг "За сохранение территориальной целостности России", рассказал "МБХ Медиа" Сергей Удальцов.

"Подали уведомление на проведение митинга против передачи Курильских островов Японии. Планируется участие двух тысяч человек. Тема острая и вызывает большой резонанс. Мы не закрыты ни для каких организаций, которые разделяют основную цель митинга: никакой кулуарности в данном вопросе, если необходимо передать какую-то территорию, то такой вопрос нужно выносить на общенациональный референдум", - поделился Удальцов.

Организаторы находят Суворовскую площадь отличной площадкой для проведения мероприятия.

Дата для митинга - 20 января - выбрана не случайно. Именно в этот день намечены переговоры Владимира Путина и премьера Японии о территориальной принадлежности нескольких островов из Курильской гряды.

Ранее сегодня, напомним, желание провести аналогичные акции протеста в столице на обозначенную тему высказал экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков.

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20:48    
20:23 - ты смешной - "забрать" чтобы провратить в помойку?.. - россия вся в помойках и так хватает... вот финны приезжают в выборг и плачут - помойки одни, а у них зерновые росли. и, времена уже не те, когда путин смог словчить и "забрал" крым... теперь уж точно яйца оторвут... вот твой геморой скоро действительно заноет - когда китайцы свое назад начнут требовать... а, мид... - ну что еще делать захарововй - цену набивает... а, стрелкова надо отдать под суд за наемничество, странно, что его еще не посадили... но еще всё впереди, так обычно бывает, когда кто-то выходит за рамки дозволенного - вдруг выявляются "новые обстоятельства", например, выяснится, гиркин кого-то шлепнул самолично и вот - суд и нары... был такой прецедент, с "героем чечни" - буданов, сел на нары а потом и шлепнули... и, две дешевки - гиркин и удальцов - провокаторы и никто за ними не пойдет...

20:30   гундос  
18:11 и 17:45 - лучи поддержки!! а острова нужно обменять например на постройку современных автобанов между российскими городами миллионниками и полумиллионниками в европейской части: мы японцам острова, а японцы нам дороги пусть построят, это в миллиард раз нужнее чем какие-то неплодородные скалы заср%@?ые чайками, котороые все равно за так отберут когда РФ развалится лет через пять. Среднестатистический россиянин даже на карте их не сможет показать...

20:23    
Эффект от патриотических намерений Стрелкова, Удальцова уже есть! Сегодня МИД РФ в довольно жёсткой форме послал на три буквы японских провокаторов по Курилам! Эх, ещё бы Хоккайдо с Саппоро у японцев забрать, а то и Окинаву!

18:11    
17:53 - стрелкова (гиркина), удальцова - под суд - смуту устраивают... а, горбачеву - респект - развалил гнилой сарай под названием ссср...

17:53    
Своевременная предупредительная акция властям и лично Путину!!! Ведь такого рода выступлений не было, когда, к примеру, национал-предатель Горбачёв позорно слил страны Варшавского Договора, наши войска в группах войск, просрал 5 миллионов квадратных километров(!!!!!!!!!!!!) родного Отечества-СССР и тд.

17:45    
шушера на страже "интересов" родины?!.. удальцов и стрелков - гопники и ни черта не смыслят в геополитике...у китайцев есть мудрая стратагема - отдать камень, чтобы получить яшму... за жалкие куски камней россия нагребет богатств... тупой "революционер" удальцов и бывший наемник лугандона стрелков кроме деструктивных идей предложить ничего полезного не могут - один звал на баррикады, второй - в лугандон, и, вот решили попиариться и напомнить о себе - они "патриоты"... а, удальцов - то подлизывает путину, то его критикует - никак не может определиться...

17:35    
Стрелков, Удальцов - браво! Ни пяди земли РУССКОЙ не отдадим японским прихвостням США! С японцев надо бы ещё миллиардную компенсацию потребовать за оккупацию Дальнего Востока в 20 годы(до 1922 года) прошлого столетия! Вот чем Путин должен по идее заниматься в интересах России!

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