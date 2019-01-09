СК грозится объявить госпитализированного Мохнаткина в розыск

Представители Следственного комитета пригрозили объявить в розыск и насильно доставить в отделение не так давно покинувшего стены тюрьмы правозащитника Сергея Мохнаткина, вынужденного обратиться за экстренной медпомощью ввиду проблем со спиной. Ввиду госпитализации общественник не смог приехать в Архангельск на ознакомление с материалами дела.

"30 декабря он не смог прийти, поскольку был выходной. 5 числа Сергей уехал из Москвы в Архангельск и заехал в Санкт-Петербург, чтобы проконсультироваться со мной. Ему тут опять стало плохо, вызвали скорую, но врачи сказали, что Мохнаткина нужно госпитализировать. Вот с пятого числа он лежит в больнице", - поделился адвокат оппозиционера Леонид Крикун.

Седьмого января защитник уведомил следователя, что Мохнаткин не сможет явиться в отделение в срок, так как был экстренно положен на обследование в петербургскую больницу.

"После этого восьмого января начались непонятные звонки с угрозами. Позвонил человек, представившийся руководителем следственного органа, и сказал, если не явитесь, возобновим расследование, объявим Сергея в розыск и принудительно его доставим", - обеспокоен адвокат.

Ранее архангельский облсуд отменил постановление Исакогорского суда о заключении Мохнаткина под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о "дезорганизации работы колонии". До этого правозащитник жаловался на систематические избиения в колонии и отсутствие медпомощи: в том числе, рассказал Мохнаткин, ему повторно сломали спину.

Оппозиционера в 2014 году приговорили к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейского по время акции "Стратегия-31" в Москве. В 2018 году на него завели дело за якобы удар по ноге сотрудника ФСИН и угрозы еще двум.