18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:19

«Фонтанку.ру» купил издатель Elle и Maxim Виктор Шкулев

Медиаменеджер Виктор Шкулев приобрел АО «АЖУР-Медиа», издающее электронные СМИ «Фонтанка.ру», «Доктор Питер», «Водитель Петербурга», объявил председатель совета директоров «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов. 

Сделку называют крупнейшей на рынке петербургских СМИ за последнее время и одной из самых крупных в стране по электронным медиа. По словам с Константиновым, он знаком со Шкулевым со времен работы в «Комсомольской правде» в 1990-х годах. 

«Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», - подчеркнул Константинов.

Акционер добавил, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается, а на изменения в части бизнеса он рассчитывает. При этом по данным источников ЗАКС.Ру, перед этой покупатель потребовал изменить устав, чтобы миноритарии не могли влиять на решение мажоритарных акционеров. Ранее в уставе был пункт, согласно которому владельцы контрольного пакета не могли влиять на редакционную политику.

Виктор Шкулев – президент компании Hearst Shkulev Publishing, в которую входят такие бренды, как Elle, Maxim, Psychologies и другие. С 2012 года активно приобретает региональные СМИ, развивает сеть Regional Network. В нее входят такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие. 

Последние два года должность директора по работе с государственными органами и связям с общественностью в Hearst Shkulev Media занимала Ирина Ган. В ноябре 2018 года она перешла на работу в Смольный, став советником врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова по взаимодействию со СМИ.  

Это третий случай продажи «АЖУР-Медиа». В 2013 году шведский концерн Bonnier приобрел 51% АО «АЖУР-Медиа». Однако из-за изменений в российском законодательстве об ограничении доли иностранных компаний в российских СМИ в 2015 году миноритарные акционеры выкупили компанию, и «Фонтанка» стала принадлежать четырем физическим лицам – Андрею Потапенко, Андрею Константинову, Александру Горшкову и Евгению Вышенкову. 

До 2015 года Bonnier принадлежало еще одно петербургское издание – «Деловой Петербург». Затем его также продали Fort Group, а после с рассрочкой – главному редактору издания Максиму Васюкову. В конце 2017 года «Деловой Петербург» перешел в собственность бизнесмена Григория Березкина и принадлежащего ему холдинга РСН. Вскоре в издании сменилось руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, гендиректором – Наталья Шелудько. Оба они – выходцы из правительства Ленобласти. После кадровых перестановок «Деловой Петербург» покинул ряд редакторов и ведущих журналистов, долгое время работавших в редакции. 

Шелудько называют человеком, близким к Любови Совершаевой – ранее заместителю полпреда президента по СЗФО, а ныне – руководителю аппарата врио губернатора. Как отмечает 47news, по некоторым данным, Совершаева в 2012 году помогла Шелудько сблизиться с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, и чиновница стала главой комитета по печати. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

12:49 Троицкий составил пятерку "нелюдей года", которую возглавил Пригожин

11:58 Фигуранткам дела "Нового величия" Павликовой и Дубовик не стали менять меру пресечения

11:47 Судья устроила перекличку слушателей на суде Михайлова и Литвина   1

11:33 КСП обнародовала план на 2019-й год   1

11:19 «Фонтанку.ру» купил издатель Elle и Maxim Виктор Шкулев

10:57 В ЗакСе предложили штрафовать за парковку в садах вузов, больниц и санаториев

9:58 Онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина, умер в больнице   1

9:26 Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Лукьянов   3

9 января, 20:55 ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро задержанной на Болотной площади в 2012 году

9 января, 20:37 МИД РФ раскритиковал заявления Японии по заключению мирного договора   4

9 января, 19:58 Фигуранта дела "Сети" Шишкина будут судить в Москве

9 января, 19:29 Беглов готов выдать главам районов по лопате для уборки снега   7

9 января, 18:50 Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов не желает давать показания по делу о мошенничестве   2

9 января, 18:49 Комитет Госдумы поддержал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   3

9 января, 18:40 К возведению новой ледовой арены на месте СКК приступят в 2020 году   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.