Судья устроила перекличку слушателей на суде Михайлова и Литвина

Судья Фрунзенского районного суда Наталья Подольская перед началом предвпрительного заседания по делу координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина устроила перекличку слушателей, пришедших в зал суда.



Еще в коридоре помощник судьи собрал у пришедших паспорта. Подольская зачитывала фамилии их владельцев, после чего люди вставали.



Судья объяснила, что это необходимо, чтобы никто из слушателей не выступил свидетелем на другом заседании.



Всего на суд по делу Литвина и Михайлова пришли порядка 40 человек. Однако места хватило только 22 людям, остальные следят за ходом заседания из коридора через открытую дверь.

В декабре стало известно, что горпрокуратура подала иск к Михайлову и Литвину на 10,9 млн рублей, обвиняя их в порче городского имущества во время акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Тогда митинг начался в Александровском саду, а затем перерос в шествие нескольких тысяч человек по Невскому проспекту и закончился массовыми задержаниями на Невском проспекте и у Эрмитажа.

Сергей Еремеев