Прокуратура Петербурга хочет отсудить 11 млн рублей у сторонников Навального

Фрунзенский районный суд 10 января рассмотрит иск городской прокуратуры к координатору штаба Навального Денису Михайлову и координатору движения «Весна» Богдану Литвину на 10,9 млн рублей.

На такую сумму ведомство оценило ущерб Петербургу от акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, организаторами которой правоохранительные органы считают Михайлова и Литвина.

Прокуратура просит в порядке обеспечения иска наложить арест на имущество, принадлежащее Литвину и Михайлову.

Исковое заявление было написано еще 23 ноября. Оба ответчика сообщили, что их не уведомляли о возбужденном административном деле, а о готовящемся судебном рассмотрении они узнали от корреспондента ЗАКС.Ру, после чего сами обратились за копией иска.

«Сейчас узнал, что Комитет по благоустройству и прокуратура подали на меня и на Богдана Литвина в суд. Я помню, как один чекист грозился это сделать из-за баррикад, которые были 5 мая», - написал Михайлов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе городской прокуратуры не смогли дать оперативный комментарий по поводу иска. От комментариев отказались и в комитете по благоустройству, который выступает в деле третьей стороной.

Напомним, Михайлов отбыл 25 суток ареста за акцию 5 мая и позже был оштрафован за нее на 300 тысяч рублей. Октябрьский районный суд города 19 декабря рассмотрит дело Литвина о репосте в Twitter и ВКонтакте информации об акции «Он нам не царь».

Напомним, несогласованная Смольным протестная акция «Он нам не царь» была посвящена очередной инаугурации Владимира Путина. Она началась в формате митинга в Александровском саду и переросла в шествие по Невскому проспекту, в котором участвовали несколько тысяч человек. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями на Невском проспекте и у Эрмитажа. В отношении одного из задержанных, 25-летнего Михаила Цакунова было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ).