Лукашенко развеял слухи об объединении с Россией

Прогнозы политологов и экспертов касательно возможного создания объединенного российско-белорусского государства с Владимиром Путиным во главе назвал несостоятельными его визави Александр Лукашенко. Второстепенная роль в подобной конструкции его не устраивает даже чисто теоретически. Его слова приводит местное информагентство БЕЛТА.

Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. <...> Об объединении двух государств речи не идет. — Александр Лукашенко

Любопытно, что, считает белорусского лидер, для России обсуждаемый вариант объединения по каким-то неуточняемым причинам точно так же невозможен.

"Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - отрезал политик.

Напомним, общественно-политические медиа с конца минувшего года все чаще и чаще транслируют ту точку зрения, согласно которой Кремль намерен "поглотить" страну-соседа для изменения конституционного строя. Это нужно для того, чтобы Путин беспрепятственно мог оставаться у власти после 2024-го года, только уже в качестве главы иного государственного образования.

На Новый год Лукашенко прислал Путину в подарок четыре мешка с картошкой и сало.