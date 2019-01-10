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14:11

Лукашенко развеял слухи об объединении с Россией

Прогнозы политологов и экспертов касательно возможного создания объединенного российско-белорусского государства с Владимиром Путиным во главе назвал несостоятельными его визави Александр Лукашенко. Второстепенная роль в подобной конструкции его не устраивает даже чисто теоретически. Его слова приводит местное информагентство БЕЛТА.

Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. <...> Об объединении двух государств речи не идет.

Александр Лукашенко

Любопытно, что, считает белорусского лидер, для России обсуждаемый вариант объединения по каким-то неуточняемым причинам точно так же невозможен.

"Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - отрезал политик.

Напомним, общественно-политические медиа с конца минувшего года все чаще и чаще транслируют ту точку зрения, согласно которой Кремль намерен "поглотить" страну-соседа для изменения конституционного строя. Это нужно для того, чтобы Путин беспрепятственно мог оставаться у власти после 2024-го года, только уже в качестве главы иного государственного образования.

На Новый год Лукашенко прислал Путину в подарок четыре мешка с картошкой и сало.

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15:39    
Имперская коса опять нашла свой камень. Ещё один пример того, как экспансионизм вредит расширению границ.

14:21    
Россия БЕЗВОЗМЕЗДНО вложила в Белоруссию 120-150 миллиардов долларов с 1992 года, а реально взамен НИЧЕГО не получила! Не признания Абхазии, Ю.Осетии независимыми государства, не Крыма - российским и тд. Не разрешила на постоянной основе разместить у себя российскую авиацию и тд итп. Лукашенко в 90-е годы держал за лоха Ельцина, а сейчас держит Путина...Доколе Россия будет терпеть такое унижение???

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