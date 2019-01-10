В Смольном не получали заявку РПЦ на здание Музея городской скульптуры

Заявки от Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви о передаче здания Благовещенской церкви, где находится Музей городской скульптуры, не поступало, следует из ответа врио губернатора Александра Беглова на запрос депутат Бориса Вишневского.

Вишневский предлагал Беглову провести выездное совещание с осмотром всех зданий, принадлежащих сейчас музею. В конце ноября депутат Максим Резник опубликовал фотографию обращения митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия к врио губернатора с просьбой передать РПЦ здание Благовещенской церкви.

Однако Беглов в ответе заявил, что подобной заявки комитет имущественных отношений не получал. Организацию выездного совещания с осмотром в то время, как заявка не подана, ему представляется «преждевременным».

В здании Благовещенской церкви находится Музей городской скульптуры, богослужения там не проводятся с 1930-х годов. РПЦ уже пыталась вернуть церковь себе, Смольный в 2013 году объявил о передаче, но окончательно решение так и не было принято.

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