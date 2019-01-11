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11:05

Минкомсвязи не поддержало закон о неуважении к власти в интернете

Министерство связи направило в правительство отрицательное заключение на поправки об ответственности за неуважительные высказывания о власти в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра Алексея Волина.

По словам Волина, термины об оскорблении, которые используются в проекте закона, можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. Он напомнил, что в Конституции происано право россиян свободно высказывать свое мнение.

«Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», - подчеркнул Волин.

Об идее ограничить распространение фейковых информации в СМИ и интернете Волин сообщил, что в целом Минкомсвязи не против, но снова смущает возможность слишком широко трактовать прописанные в законопроекте нормы. Комитет Госдумы по информационной политике обсудит оба законопроекта на заседании 14 декабря.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважениек обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

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