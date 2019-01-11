18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:41

«Объединенные демократы» зарегистрировали 1000 потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

На сайте проекта «Объединенные демократы» зарегистрировался тысячный участник, желающий принять участие в сентябрьских выборах в местные советы, сообщили ЗАКС.Ру представители проекта.

По словам координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова, больше всего человек планирует участвовать в выборах в Приморском, Выборгском и Центральном районах, меньше всего – в Кронштадте, Колпино и Петергофе. Несколько сотен потенциальных кандидатов в мундепы уже прошли личные собеседования.

Проект стартовал в феврале 2018 года. По словам организаторов, его цель – подготовка оппозиционных политиков к муниципальным выборам 2019 года. «Объединенные демократы» предоставляют платформу для удобства ведения предвыборной кампании, а баллотироваться кандидаты будут по спискам различных демократических партий или самовыдвиженцами.

16 декабря петербургские «Объединенные демократы» провели свой второй конгресс, на котором, в частности, презентовали собственную школу муниципальных депутатов. Планируется, что она начнет работать в январе.   

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:58 Володин жалуется на дискриминацию России в ПАСЕ

16:53 СМИ: В Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

16:30 Шульман против запрета транслировать "заведомо ложные сведения"

16:17 Муниципал: Администрация МО № 75 закупит шоколадные конфеты за 265 тысяч рублей

15:59 В Госдуме опровергли откладывание законопроектов Клишаса о неуважении к власти в сети

15:31 В Смольном отложили снос печатных киосков

15:28 Глава Красносельского района пообещал лично проконтролировать уборку снега в субботу утром   1

14:57 СМИ: Госдума сердита на Клишаса и не спешит рассматривать его законопроекты   1

14:45 В Петербургской сбытовой компании сменился генеральный директор

14:26 Губернатор Магаданской области считает политические репрессии выдумкой   3

13:57 СК опроверг версию о связи ЧВК Вагнера с убийством трех россиян в ЦАР   7

13:56 Петербургский офис «Руси сидящей» получил около 800 обращений за 2018 год

13:41 «Объединенные демократы» зарегистрировали 1000 потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

13:37 В кабмине пообещали не запрещать дарить подарки врачам и учителям

13:29 В Чечне намерены помочь семьям пострадавших от магнитогорского взрыва

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.