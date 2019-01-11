Гудков недоволен заявлением СК об убийстве журналистов в Африке

Реакция Следственного комитета на расследование центра "Досье" убийства российской съемочной группы в Центральной Африке вызвала гневную отповедь у политика Дмитрия Гудкова. По его мнению, в цивилизованной стране недопустимо перекладывать ответственность за жертвы на правозащитные и расследовательские организации - такие, как ЦУР (Центр управления расследованиями). Своим возмущением лидер "Гражданской инициативы" поделился с читателями Facebook.

Пресс-релиз подписан «официальным представителем СК России С.Петренко». И объяснить его появление можно только одним словом. Нет, даже одним числом. 316. Статья 316 УК РФ, «Укрывательство преступления». Между прочим, до двух лет. — Дмитрий Гудков

Напомним, что накануне, 10 января, на сайте Следкома появилось официальное сообщение, гласящее, что ни прямо, ни косвенно водитель, везший через ЦАР расстрелянных впоследствии российских журналистов, не был связан с российскими частными военными компаниями, деятельность которых убитые ехали расследовать. Более того, в сообщении содержался недвусмысленный упрек структурам Михаила Ходорковского, которые отправили съемочную группу в смертельное путешествие.

31 июля 2018-го года были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.