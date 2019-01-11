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11 января, 18:51

Орех: Мы понимаем, кто и за что убил нашу съемочную группу в Африке

Официальная позиция Следственного комитета относительно причин гибели российской съемочной группы в Центральной Африке летом 2018-го года нашла критический отклик в заметке публициста Антона Ореха. В своем блоге он с прискорбием констатировал, что фактически новейший официальный текст силовиков являет собой косвенное признание как минимум в бездействии. Хуже всего, по мнению колумниста, осознавать, что мощностей для того, чтобы и подстраховать кого бы то ни было, и расследовать то или иное преступление у СК кратно больше, чем у Центра управления расследований Михаила Ходорковского, который организовал экспедицию впоследствии погибших журналистов. Тем не менее, сокрушается автор, государство всю вину имеет наглость сваливать на ЦУР.

Мы понимаем, кто и за что убил Джемаля, Расторгуева и Радченко. И понимаем, что в ближайшее время ни убийц, ни заказчиков не накажут. Есть вещи, которые в современной России просто невозможны при теперешних властях.

Антон Орех

Утром 11 января на сайте Следкома появилось официальное сообщение, гласящее, что ни прямо, ни косвенно водитель, везший через ЦАР расстрелянных впоследствии российских журналистов, не был связан с российскими частными военными компаниями, деятельность которых убитые ехали расследовать. Более того, в сообщении содержался недвусмысленный упрек структурам Михаила Ходорковского, которые отправили съемочную группу в смертельное путешествие. Ходорковский и его команда, в свою очередь, подозревают в причастности к злодеянию авторитетного бизнесмена Евгения Пригожина, часто называемого личным поваром российского президента.

31 июля 2018-го года были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

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11 января, 21:07    
Правду всё равно не утаить. Те кто убил по заказу журналистов обязательно будут названы, только не при нынешней власти. А погибшим журналистам признание и уважение за их мужество и храбрость.

11 января, 20:43    
Справедливое возмездие настигло алчных журналюг, решивших заработать на поисках грязи о России. А жидёнок, нанявший их, пожалел всего лишь 300 долларов для охраны.

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