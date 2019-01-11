Орех: Мы понимаем, кто и за что убил нашу съемочную группу в Африке

Официальная позиция Следственного комитета относительно причин гибели российской съемочной группы в Центральной Африке летом 2018-го года нашла критический отклик в заметке публициста Антона Ореха. В своем блоге он с прискорбием констатировал, что фактически новейший официальный текст силовиков являет собой косвенное признание как минимум в бездействии. Хуже всего, по мнению колумниста, осознавать, что мощностей для того, чтобы и подстраховать кого бы то ни было, и расследовать то или иное преступление у СК кратно больше, чем у Центра управления расследований Михаила Ходорковского, который организовал экспедицию впоследствии погибших журналистов. Тем не менее, сокрушается автор, государство всю вину имеет наглость сваливать на ЦУР.

Мы понимаем, кто и за что убил Джемаля, Расторгуева и Радченко. И понимаем, что в ближайшее время ни убийц, ни заказчиков не накажут. Есть вещи, которые в современной России просто невозможны при теперешних властях. — Антон Орех

Утром 11 января на сайте Следкома появилось официальное сообщение, гласящее, что ни прямо, ни косвенно водитель, везший через ЦАР расстрелянных впоследствии российских журналистов, не был связан с российскими частными военными компаниями, деятельность которых убитые ехали расследовать. Более того, в сообщении содержался недвусмысленный упрек структурам Михаила Ходорковского, которые отправили съемочную группу в смертельное путешествие. Ходорковский и его команда, в свою очередь, подозревают в причастности к злодеянию авторитетного бизнесмена Евгения Пригожина, часто называемого личным поваром российского президента.

31 июля 2018-го года были убиты журналист, Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.