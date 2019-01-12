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16:45

Мамаев всё же погоняет мяч с арестантами в "Бутырке"

Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев сыграет в футбол с коллегами по "Бутырке", рассказал РИА "Новости" его адвокат Игорь Бушманов.

"Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО", - поделился Бушманов.

Поскольку желающих сыграть с видным футболистом набралось большое количество, матчей может состояться несколько.

При этом остаётся загадкой, выйдет ли на "поле" коллега Мамаева, "зенитовец" Александр Кокорин.

Дата тюремного матча пока не назначена.

Напомним, ранее адвокат Кокорина опровергла растиражированные СМИ сведения о том, что её подзащитный якобы планирует поучаствовать в футбольной игре между заключенными.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября: их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дела завели после двух драк футболистов за день: 8 октября они сначала подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.

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18:56    
" Зона, зона, зона...
  В три ряда колючка".

18:03    
Пусть на зоне и гоняет мяч между каторжной работой в ближайшие 7 лет в соответствии со статьёй УК РФ! Все будут только рады!

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