Профессор Соловей: Москва не будет ссориться с Лукашенко

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей в интервью ARU.tv оценил перспективу слияние России и Белоруссии в унитарное государство как крайне маловероятную, подчеркнув, что Кремль в состоянии оценить губительные и даже фатальные для него последствия такого шага. Кроме того, заметил ученый, стратегически и геополитически это совершенно не нужно российскому государству. Единственный настоящий интересант объединения, по его мнению, это постепенно беднеющий российский крупный бизнес.

Надо искать в ближайшем окружении Владимира Путина, среди людей, которым уже не хватает кормовой базы в России, поэтому было бы неплохо расшириться. Беларусь не охвачена этими бизнесменами, разного сорта братьями, шакалами, гиенами, и они бы с удовольствием туда внедрились. — Валерий Соловей

По словам специалиста, белорусский лидер Александр Лукашенко на сегодняшний день и так всесторонне защищает интересы российского государства, поэтому портить отношения с ним нет никакого резона. "Подвинуть" его ввиду этого затруднительно, к тому же почти всеми российскими элитами, отмечает политолог, он воспринимается как "меньшее из зол".