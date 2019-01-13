Суд вернул Золотову его неправильно составленный иск к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул директору Росгвардии Виктору Золотову его иск к оппозиционному политику Алексею Навальному, передает "Интерфакс". За месяц начальник силовиков так и не устранил нарушения, с которыми был составлен документ, требующий за ущерб, нанесенный чести и достоинству Золотова, миллион рублей.

"Исковое заявление Золотова к Навальному возвращено истцу", - приводятся слова судебной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что заявление Золотова не соответствует требованиям в части формы и содержания иска, а также прилагаемых к нему документов.

Честь и достоинство главного росгвардейца оказались задетыми после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное закупкам продовольствия, которые осуществляет его ведомство. Навальному и его команде удалось установить, что Росгвардия закупает продукты оптом дороже в несколько раз, чем они стоят в обычном супермаркете. Сначала Золотов хотел драться с Навальным. Идея решить вопрос в правовом поле пришла к нему в голову не сразу.