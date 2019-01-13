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16:51

Суд вернул Золотову его неправильно составленный иск к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул директору Росгвардии Виктору Золотову его иск к оппозиционному политику Алексею Навальному, передает "Интерфакс". За месяц начальник силовиков так и не устранил нарушения, с которыми был составлен документ, требующий за ущерб, нанесенный чести и достоинству Золотова, миллион рублей.

"Исковое заявление Золотова к Навальному возвращено истцу", - приводятся слова судебной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что заявление Золотова не соответствует требованиям в части формы и содержания иска, а также прилагаемых к нему документов.

Честь и достоинство главного росгвардейца оказались задетыми после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное закупкам продовольствия, которые осуществляет его ведомство. Навальному и его команде удалось установить, что Росгвардия закупает продукты оптом дороже в несколько раз, чем они стоят в обычном супермаркете. Сначала Золотов хотел драться с Навальным. Идея решить вопрос в правовом поле пришла к нему в голову не сразу.

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21:32    
Золотов скорее всего вор. Почему его до сих пор не судили? Много знает? Неподсуден!!!

20:50    
золотова "опустили" - похоже его "звезда" закатилась... обосрался служивый...

20:32    
"честь"..., "достоинство"... стоит только глянуть на его рожу и повадки - понимаешь, что эти "моральные ценности личности" для золотова, как для мартышки, очки... и прочие путинские царедворцы и приближенные - пригожин, сечин, "дзюдоисты" и прочие - все такие же...

19:34   Горожанин  
През - птушник
Глава росгвардии - вахтёр
Юристы - самозванцы с липовыми дипломами
Судьи - ветеринары
Удивительно, на чем ещё держится наша страна

19:30   Дед Иван   РУСЬ
Такие вот жандармы, путинские! Умеют, лишь, как в средневековье кулаками стучать и хамить. Написать заявление и то не могут. От цивилизованного диспута на ТВ шарахаются, как чёрт от ладана!

17:06    
Какой генералишка - такие у него и юристы. Посмешище.

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