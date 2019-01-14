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9:25

Невзоров сравнил единороссов с поклонниками средневековой чумы

Рассматриваемый депутатами Государственной думы законопроект, предусматривающий различные наказания за критику государства в интернете, аналитически препарировал публицист Александр Невзоров, нашедший новую инициативу неудивительной. В своем Instagram он выложил соображения на сей счет, прогуливаясь по одному из итальянских городов и сопоставляя сегодняшние российские реалии со средневековыми европейскими. Оглядывая местность, на видеозаписи мэтр отечественного телевидения вспоминает, что на посещаемых им местах казнили всех, кто позиционировал себя как противник чумы.

За те годы, что чума убивала примерно 100 миллионов в Европе, она стала нормой жизни, у нее сформировалась тогдашняя "Единая Россия", общество сторонников и поклонников чумы. И любые высказывания в адрес чумы этим обществом воспринимались крайне болезненно.

Александр Невзоров

Напомним, скандально известный сенатор Андрей Клишас приготовил для россиян подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение" к власти и государственной символики там же. Последнее деяние, согласно подготовленному им документу, должно караться помещением в следственный изолятор на полмесяца. Инициативу с недоумением восприняли даже такие лояльно относящиеся к власти люди, как главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян.

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12:13   Дед Иван   РУСЬ
Единороссы, это Единая Россия! Сем ЕР едины? С Народом? НЕТ! Эта шайка антинародная! Она едина с олигархами чубайсами, усмановыми (тьфу на него!), с сечиными и прочими олигархами - хабарниками! Потому и название им путинские е-дристы!

12:02   Игорь  
Когда-то грозная Чума
Пришла в российские дома
И гробовщик пришел с лопатой,
Хотел он видимо помочь,
И стала часть страны богатой
И председатель был не прочь.
Изустно выдавал псалмы
О неизбежности Чумы,
Пока клепали капиталы
Тут изощренный умы,
И речь свободная витала
Порою полная Чумы.

10:08    
Тут я согласен с Невзоровым.

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