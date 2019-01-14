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11:39

ЛДПР расчистили двор на Васильевском острове «лопатами Беглова»

Муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР 13 января расчистили от снега двор на 8-й линии В.О. лопатами с наклейками «лопата Беглова», сообщила ЗАКС.Ру депутат местного совета МО Васильевский Анна Замараева.

- Это была инициатива муниципалитета. В СМИ было много высказываний, что [на уборку снега] врачей и учителей погнали насильственно. Это не так. Это просто хорошая традиция, которая может объединить людей. Естественно, мы использовали не только «лопаты Беглова», но и свои, которые взяли у управляющей компании, - рассказала Замараева.

За первый день уборки муниципалы и либерал-демократы общими усилиями расчистили только один двор травматологического отделения.  По словам Замараевой, подобные акции планируются и в другие выходные дни.

Напомним, 9 января на совещании в Смольном врио губернатора Александр Беглов распорядился выдать главам районных администраций и комитетов, подведомственных вице-губернатору Николаю Бондаренко, лопаты имени себя. 

Мем «лопата Беглова» вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, петербургский штаб Алексея Навального раскритиковал чиновником за позерство и объявил о начале собственного челленджа «сугроб Беглова». Оппозиционеры предложили петербуржцам выкладывать в интернет фото неубранных улиц с хэштегом #сугробБеглова.  

 



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17:31    
17-13
Согласен, что при таком глубоком подходе владельцы земли будут её беречь и обустраивать. Сейчас доминирует посредническая и полукриминальная деятельность под лозунгом "Общее - значит ничьё". Но решение потребует слишком серьёзных изменений и борьбы. Ведь даже памятный Декрет о земле страну перевернул.

17:13   А.В. Горский   trz9x@yandex.ru
ПРОБЛЕМА УБОРКИ СНЕГА УПЕРЛАСЬ В ПОЗЕМЕЛЬНУЮ КНИГУ
Ответ нику «14:52» в отношении моего комментария от 14.01.2019 г., 14:09
Спасибо за внимание к поднятой мной теме. Извините за повтор, но проблема не решается с 2010 года. Постараюсь кратко изложить «детали» моего предложения.
Считаю, что решение проблемы собственности на землю важнее ее уборки от снега. Как говорится, прежде надо строить не крышу, а фундамент.
На самом деле я против частной собственности на землю, однако, ныне она уходит в частные руки узкой группе лиц. Поэтому и предлагаю временно отдать ее гражданам.
В произведениях русской традиционной культуры Земля представлена либо общей, либо частной, но не собственной. Отсюда и название древнерусского государства - Русская земля. Воспринимая Землю общенародной, русский люд поручал государству определение, распределение и перераспределение ее частей между частниками, но не собственниками. Часть Земли, то есть отдельный земельный участок либо наследовался, либо давался во временное владение (пользование, распоряжение).
С целью максимального извлечения прибыли нынешние чиновники «сверхнормативные» территории активно отдают под уплотнительную застройку и реновацию. В связи с этим посредническая деятельность в обществе стала доминировать над производительной деятельностью, а органы государственной власти над многонациональным народом. Отмена права частной собственности на землю приведет к обновлению, активизации и развитию производительного труда; участию россиян в управлении своим государством и многоквартирным домом. Тогда и с уборкой снега проблем не будет.
До тех пор пока не будут обнародованы данные Поземельной Книги, будут существовать условия для незаконного извлечения прибыли в результате переформирования ранее сформированных земельных участков, а бесплодные рассуждения о правовом регулировании земельных отношений могут оказаться всего лишь информационным прикрытием этого вида коррупционной деятельности.
С уважением, А.В. Горский

17:13   ALedsot   blankenshipnannie@gmail.com
Ну почистят снег, ничего страшного от этого не произойдет. Упражнения на открытом воздухе полезны. И нашли до чего докопаться, до лопат) Там со штаба навального лучше бы не ныли в очередной раз, а сами снег почистили.

16:03    
предатели- ГДЕ СКРЕБОК СУХЕНКО???

14:52    
14-09
Тов.Горский А.В., к сожалению не знаю Вашего опыта в вопросах правоотношений, связанных с земельной собственностью. Вы повторно даёте предложение отдать часть городских территорий (дворы) в частные руки жителей.  Так же повторно обращаю Ваше внимание, что польза от уборки снега жителями зимой несоизмеримо меньше тех проблем, которые возникают у собственников дворов в течение всего года с ремонтом, к примеру, покрытий. А кто будет платить освободившимся дворникам? Хотелось бы услышать продуманную детализацию Вашего предложения.

14:09   А.В. Горский   trz9x@yandex.ru
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРНУТЬ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга заявил (12.01.2019 г.): «Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма!». Вероятно, таким образом, Смольный призывает петербуржцев на уборку земельных участков придомовых территорий, о чем свидетельствует обращение (09.01.2019 г.) врио главы Санкт-Петербурга А.Д. Беглова: «…если граждане менее критично отнеслись к уборке центральных магистралей, то по дворовым территориям только 25% горожан довольны уборкой снега».
О главной причине такой проблемы я сообщал в публикации «Поземельная книга и снег» еще при губернаторе В.И. Матвиенко: «Проблема ликвидации в Санкт-Петербурге результатов декабрьского снегопада связана с исчезновением Поземельной книги… В результате дворовые территории стали «городской» собственностью, то есть чиновничьей… О тех же, у кого были отняты дворы «слуги народа» вспомнили тогда, когда город сковала белая стихия, мол, помогите убрать снег».
Что бы ежегодно не повторять отрицательный опыт с уборкой снега требуется вернуть гражданам земельные участки придомовых территорий.
То же самое, но по другой причине предложил (08.01.2019 г.) руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации  В.В. Жириновский: «По информации Росреестра, в частной собственности в РФ находится 7,8% земли. Остальные 92,2% принадлежат государству. ЛДПР предлагает отдать эти земли гражданам».
А.В. Горский

12:24    
Очень хорошо и полезно размяться на свежем воздухе, а то засиделись и людей живых только из окна машины видят.
 Я - за такие субботники.  Жаль, только, что эту уборку могут раздутьи осметить и платить опять нам придется.

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