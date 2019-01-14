ЛДПР расчистили двор на Васильевском острове «лопатами Беглова»

Муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР 13 января расчистили от снега двор на 8-й линии В.О. лопатами с наклейками «лопата Беглова», сообщила ЗАКС.Ру депутат местного совета МО Васильевский Анна Замараева.

- Это была инициатива муниципалитета. В СМИ было много высказываний, что [на уборку снега] врачей и учителей погнали насильственно. Это не так. Это просто хорошая традиция, которая может объединить людей. Естественно, мы использовали не только «лопаты Беглова», но и свои, которые взяли у управляющей компании, - рассказала Замараева.

За первый день уборки муниципалы и либерал-демократы общими усилиями расчистили только один двор травматологического отделения. По словам Замараевой, подобные акции планируются и в другие выходные дни.

Напомним, 9 января на совещании в Смольном врио губернатора Александр Беглов распорядился выдать главам районных администраций и комитетов, подведомственных вице-губернатору Николаю Бондаренко, лопаты имени себя.

Мем «лопата Беглова» вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, петербургский штаб Алексея Навального раскритиковал чиновником за позерство и объявил о начале собственного челленджа «сугроб Беглова». Оппозиционеры предложили петербуржцам выкладывать в интернет фото неубранных улиц с хэштегом #сугробБеглова.

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