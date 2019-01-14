Член ОНК и «Медиазона» выиграли суд у петербургских полицейских

Приморский районный суд отказал УМВД России по Центральному району Петербурга в удовлетворении иска о защите чести и деловой репутации к сотруднику ОНК Яне Теплицкой и изданию «Медиазона».

- Представитель истца почему-то не явился на заседании, не известив суд. Были только мы с юристом «Команды 29» Дарьяной Грязновой. Оглашалась только результативная часть, поэтому о мотивах судьи ничего не могу сказать. Но истцу отказано в полном объеме. То есть нам ничего не надо платить, - сообщила Теплицкая ЗАКС.Ру.

Напомним, районное отделение полиции намеревалось взыскать с члена ОНК 50 тысяч рублей за ущерб деловой репутации, а также компенсировать судебные расходы.

Полицейским не понравилось, что Теплицкая 16 ноября 2017 года написала в Facebook и «ВКонтакте» о жалобе петербуржца Ильяса Бульфреда, который рассказал членам ОНК, что его избивали в 78 отделении полиции. Позже о факте обращения Бульфреда написало издание «Медиазона», впоследствии ставшее соответчиком по делу. УМВД требовало удалить публикации ОНК и «Медиазоны» и написать опровержения.

УМВД по Центральному району уже проигрывало суд Яне Теплицкой. В прошлый раз предметом спора стала публикация о физическом воздействии на беременную женщину в том же 78 отделе полиции. Соответчиком по делу выступало издание «Мой район».