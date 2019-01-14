При взрыве газа в Ростовской области погиб ребенок

При взрыве бытового газа в Шахтах Ростовской области погиб ребенок, спасатели опровергли информацию о нахождении еще трех тел, передает «Интерфакс».

Остается неизвестной судьба четырех человек, сообщил глава управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко, поисковая операция продолжается. Ведутся работы на девятом этаже, сложность в том, что одновременно на месте разбора конструкций может находиться ограниченное число специалистов, а разбирать приходиться тяжелые конструкции.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел в ночь на 14 января. Сообщалось, что одна из живших в доме женщин почувствовала утечку газа. До этого в ночь на 31 декабря случилось похожее происшествие в Магнитогорске: тогда погибло 39 человек.