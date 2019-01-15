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10:59

Быков объяснил, почему магаданский губернатор отрицает факт гонений на инакомыслящих

Вызвавшие волну возмущения в либеральной среде слова губернатора Магаданской области Сергея Носова о том, что за всю историю России инакомыслие никогда не преследовалось, прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков. В своей колонке в газете "Собеседник" он признается, что парадоксальным образом чиновник, возможно, не особо этого осознавая, во-многом прав: террор и репрессии, особенно в сталинский период, как правило, не имел ни идеологической, ни этнической, ни профессиональной платформы, в чем и состоит весь ужас, им внушаемый.

Цель же одна — чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое — потому что повод для преследований выискивается, дела рассыпаются, как дело «Седьмой студии», а челюсти не разжимаются, как в случае Дмитриева. В крайнем случае отпустят на месяц — и снова клац!

Дмитрий Быков

По мнению автора, Носов угадал в самом главном: заключенные, которых можно причислить к политическим, сидели ни за что, и то же самое можно сказать и о множестве остальных заключенных. Распространенной причиной арестов и расстрелов, уверен Быков, было только то, что кто-то вовремя не успел донести на соседа.

Отметим, что накануне, 14 января, стало известно о желании красноярского активиста "Коммунистов России" привлечь Дмитрия Быкова к уголовной ответственности по статье "реабилитация нацизма". Заявление с просьбой проверить высказывания литератора он направил в Следственный комитет.

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11:35    
Сейчас в России тоже нужны чистки национал-предателей из прозападной "пятой колонны", но для эого нужна политическая воля в интересах обеспечения безопасности страны! Губернатор Магадана всем подрывникам-экстремистам найдёт работу во благо России!

11:26    
11-13
"Сталин...почистил страну от ..советского народа,". Да уж, не поспоришь.

11:13    
Сталин в 30-е годы почистил страну от антисоветчиков-врагов СССР и советского народа, чем спас державу от развала, в отличие от национал-предателя Горбачёва и краха Советского Союза, что также стало одной из причин великой ПОБЕДЫ Советского Союза и его граждан над еврофашизмом и японским милитаризмом!

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