Быков объяснил, почему магаданский губернатор отрицает факт гонений на инакомыслящих

Вызвавшие волну возмущения в либеральной среде слова губернатора Магаданской области Сергея Носова о том, что за всю историю России инакомыслие никогда не преследовалось, прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков. В своей колонке в газете "Собеседник" он признается, что парадоксальным образом чиновник, возможно, не особо этого осознавая, во-многом прав: террор и репрессии, особенно в сталинский период, как правило, не имел ни идеологической, ни этнической, ни профессиональной платформы, в чем и состоит весь ужас, им внушаемый.

Цель же одна — чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое — потому что повод для преследований выискивается, дела рассыпаются, как дело «Седьмой студии», а челюсти не разжимаются, как в случае Дмитриева. В крайнем случае отпустят на месяц — и снова клац! — Дмитрий Быков

По мнению автора, Носов угадал в самом главном: заключенные, которых можно причислить к политическим, сидели ни за что, и то же самое можно сказать и о множестве остальных заключенных. Распространенной причиной арестов и расстрелов, уверен Быков, было только то, что кто-то вовремя не успел донести на соседа.

Отметим, что накануне, 14 января, стало известно о желании красноярского активиста "Коммунистов России" привлечь Дмитрия Быкова к уголовной ответственности по статье "реабилитация нацизма". Заявление с просьбой проверить высказывания литератора он направил в Следственный комитет.