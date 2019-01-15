Вишневский попросил Росгвардию заняться зимней уборкой Петербурга

Лидер фракции "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский составил письменное обращение к начальнику местного управления Росгвардии Андрею Абраменко. В письме депутат приводит аргументы в пользу того, что подчиненные Абраменко были бы крайне полезны для уборки улиц и дворов от снега и льда, ввиду того, что, судя по городским пейзажам, рабочих рук под эти цели явно не хватает.

"Привлечение учителей к уборке снега мне представляется категорически неправильным в условиях, когда имеется огромное количество сотрудников Росгвардии, которые, по моим наблюдениям, в основном заняты не требующей больших усилий работой по разгону мирных собраний", - резонно отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивает Вишневский, работа с лопатой - это еще и значительно безопаснее тех базовых функций, которые закреплены за силовиками.

"Снег не будет убегать от сотрудников Росгвардии и не способен продемонстрировать неповиновение их законным требованиям", - уверен демократ.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выразил недовольство качеством уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Вслед за ним прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов.

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