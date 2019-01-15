СР считает необходимой установку систем газовой безопасности в жилых домах

Взрывы газа в жилых домах за последний месяц побудили справедливороссов, представленных в Государственной думе, внести законопроект, призванный помочь в предотвращении происшествий такого типа.

"Люди гибнут, лишаются жилья, получают увечья, в конце концов нужно наводить порядок в этой сфере", - цитирует пресс-служба лидера СР Сергея Миронова его слова.

Депутаты полагают, что плановые проверки газового оборудования не способны защитить жильцов от трагедий, а потому требуется массовая установка современных автоматизированных систем контроля. Учитывая дороговизну новейшей техники, парламентарии не находят иного способа решить проблему, кроме как "повесить" приобретение такой техники на фонды капитального ремонта.

"Установка такого оборудования для большинства граждан является непосильным бременем. Мы предлагаем включить контроль над обеспечением газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", - пояснил Миронов.

В ночь на 31 декабря при взрыве в жилом доме в Магнитогорске погибло 39 человек. Официальная версия случившегося - утечка бытового газа. В ночь на 14 января в Шахтах Ростовской области также взорвался газ, в результате чего погиб ребенок.