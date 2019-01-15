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16:45

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, оставив 75-летнего ученого в СИЗО, передает «Интерфакс». Заседание проходило в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене. Поводом стала его научная переписка с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ и президент РАН Александр Сергеев. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

По некоторым данным, в ноябре 2018 года Кудрявцев отказался от сделки со следствием, которая предполагала оговор коллеги. После этого стало известно, что ему запретили свидания в СИЗО.

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20:18    
Сталинистская мразь за работой. Опять начинают "шпионские процессы" руководствуясь пожеланиями сверху, без оглядки на законы и права человека.

18:45    
Подчёркивать возраст - только усугу[цензура]ть вину. Не молодой прыщавик, знает правила работы с документами, подписал много раз нужные бумаги, так не строй из себя девочку.

16:50    
Суд-браво! Предатели Отечества должны быть на нарах или в земле, но не на воле!

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