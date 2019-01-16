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14:07

Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил сроки ареста украинским морякам, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передает РИА «Новости».

16 января суд оставил под арестом четырех моряков. До этого, 15 января, аресты продлили еще 20-ти. Таким образом, все 24 задержанных украинских моряка останутся в российском СИЗО до 24 апреля.

25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

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17:25    
14:35 Ты с лесоповала пишешь - мозгов же нет?

14:35    
Бандеровцы снова хотят прорываться из Одессы через Керченский пролив в Азовское море на последних оставшихся в строю двух катерах... Наши пограничники их уж заждались, чтобы отправить на лефортовские нары к укробандерлогам с первого прорыва... По статье УК они могут получить 6 лет тюрьмы! Надо будет их всех(40-50 человек) отправить на лесоповал в Сибирь, пусть на Россию поработают, если мозгов нет!

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