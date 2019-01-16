Следком возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Кингисеппе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Полипласт» в Кингисеппе.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). По информации следователей, трех пострадавших госпитализировали, еще одного медики осмотрели на месте и признали его состояние удовлетворительным.

Взрыв на «Полипласте» прогремел днем 16 января. Власти заверили местных жителей, что угрозы химического заражения и вредных выбросов в атмосферу нет. По предварительным данным, рабочие нарушили технику безопасности при монтажных работах, и искра от болгарки попала на селитру.