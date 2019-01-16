Пулково оштрафовали на 200 тысяч рублей за загрязнение реки Новой

Дзержинский районный суд Петербурга оставил в силе штраф, вынесенный инспектором Росприроднадщора оператору аэропорта Пулково в 200 тысяч рублей за загрязнение реки Новой, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд подтвердил, что ООО «Воздушные ворота северной столицы» нарушило экологические требования, допустив сброс отходов противообледенительной жидкости в реку. К октябре 2018 года природе оценили в более чем 100 млн рублей.

В ноябре департамент Росприроднадзора по СЗФО также подал иск в Московский суд, требуя запретить оператору Пулково сбрасывать сточные воды в Новую.