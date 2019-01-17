18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:45

Четырбок посоветовал депутатам ЗакСа следить за уборкой улиц

На заседании комитета по законодательству его председатель Денис Четырбок посоветовал своим коллегам чаще бывать на улице и следить за тем, как в Петербурге убирают снега. По его словам, до 5 февраля 2019 года комитет должен рассмотреть обращение группы депутатов о проведении парламентского расследования хода уборки города в зимний период.

- Наше решение будет аргументировано исключительно на основании фактов, аргументов и доказательств, которые предоставит инициативная группа. Не задача комитета по законодательству дотягивать эту заявку до должного состояния или ее несправедливо отклонять. Мы будем оценивать ее только с точки зрения закона, - пообещал Четырбок журналистам.

Напомним, под обращением в комитет по законодательству о проведении парламентского расследования подписались 12 депутатов ЗакСа из Партии роста, КПРФ, “Яблока”, “Справедливой России” и ЛДПР. Инициатором обращения стал Максим Резник из фракции Партия роста.

Ранее в петербургском ЗакСе никогда не проводились парламентские расследования.     



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

14:57 Госдума отказалась направить делегацию в ПАСЕ

14:45 Четырбок посоветовал депутатам ЗакСа следить за уборкой улиц

14:36 Мэр Нарзани решил сократить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

14:25 Депутат Егоров заподозрил единороссов в “воровстве” идеи поправки

14:09 Смольный согласовал другороссам пикет против передачи Курил Японии   1

13:58 Фигуранта дела "Сети" Филинкова оставили в СИЗО еще на два месяца

13:33 "Единая Россия" не поддержала идею своего депутата о раскрытии размеров парламентских пенсий   1

12:57 СМИ: Серов и Говорунов могут уйти в отставку в ближайшее время

12:29 В ЗакСе поддержали инициативу о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров   2

12:16 Генпрокуратура подает в суд иск об изъятии собственности у Шестуна и его родственников   3

11:41 Координатора псковской "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков   5

11:25 Дерипаска подал иск на миллион к Зюганову из-за слов о его бизнесе   3

11:03 ФСО хочет засекретить свои госзакупки   1

10:40 Справедливороссы снова оспаривают в суде результаты муниципальных выборов 2014 года   2

10:14 Рыбку и Лесли депортировали из Тайланда   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.