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15:10

Защита попросила закрыть заседание по делу "Сети"

Судебное заседание по делу Игоря Шишкина, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе "Сеть", 17 января будет частично закрыто от слушателей и представителей прессы по ходатайству стороны защиты. 

Все предыдущие заседания петербургских судов по делу "Сети" проходили в закрытом режиме. Однако сегодняшнее выездное заседание Московского окружного военного суда в Петербурге должно было стать открытым. 

Адвокат Шишкина Дмитрий Динзе объяснил необходимость закрытия заседания от слушателей опасениями из-за огласки материалов дела в СМИ и защитой медицинской тайны. Суд частично удовлетворил ходатайство, в итоге прессу удалят из зала заседаний на время обсуждения медицинских документов.

Шишкина задержали в январе 2018 года. Он согласился сотрудничать со следствием. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле следы от побоев, однако Шишкин сказал, что получил их на тренировке по тайскому боксу.

Фигурантов дела «Сети»  - троих петербуржцев и восемь жителей Пензы – обвиняют в участии в «террористическом сообществе». Несколько обвиняемых заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России, заявив, что опасается за свою жизнь.  

Ранее, 17 января, Горсуд Петербурга продлил арест Виктору Филинкову до 22 марта. Сегодня судом также будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения Юлию Бояршинову. 

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