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16:21

Лев Лурье: Пиар а-ля "лопаты Беглова" выглядит отвратительно

Ставшая мемом нынешней зимы "лопата Беглова", которую от своего имени пообещал раздать чиновникам врио губернатора Александр Беглов, удручает публициста и историка Льва Лурье. Он недоумевает, полагая, что Беглову нужно побеждать на выборах и заниматься серьезными, труднорешаемыми коммунальными проблемами, а вместо этого имеет место некая буффонада. Историю с лопатами в эфире "Эха Петербурга" ученый назвал "отвратительной", а тех, кто обеспечивает градоначальнику пиар-компанию, сравнил с аниматорами на детских праздниках, занятыми "несмешными скетчами".

Это демонстрирует полное интеллектуальное бессилие и уровень не Беглова, а тех, кто его пиарит. Образ, который должен быть создан, это человек, играющий желваками, всех распинающий, снимающий, мобилизующий армию и ведущий себя как президент Трамп при постройке стены с Мексикой. Вместо этого - какие-то шуточки, три прихлопа, хоровод у елочки.

Лев Лурье

Отметим, что оставляющее желать лучшего качество уборки улиц от снега беспокоит горожан, проблему неутомимо обсуждают в СМИ и соцсетях. Беглов 9 января заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его именем, после чего «лопата Беглова» стала интернет-мемом. Вняв реплике городского главы, с такими лопатами уже успели показать себя в работе муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР.



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19:28    
Согласен с Лурье. Мелко и в стиле Валиного вопроса "сосули".

16:37    
Лев, ты не прав.
Ничего веселее быть не может, если все чиновники Жилищного комитета выйдут на уборку улиц. Техники практически нет, помашут лопатами и в следующий раз подумают крепко, прежде чем врать и воровать.

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