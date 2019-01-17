СМИ: Сразу по прибытии Насти Рыбки в Россию ее задержали

Героиню одного из самых заметных политических скандалов 2018-го года Анастасию Вашукевич, больше известную как Настя Рыбка, после депортации из таиландской тюрьмы задержали непосредственно в аэропорту Шереметево, сообщает издание The Bell, ссылающееся на некоего приближенного к женщине гражданина.

По данным того же источника, всего вместе с Вашукевич задержали около 10 человек: это люди, получившие вместе с ней проблемы с законом в азиатской стране после того, как их арестовали за предоставление незаконных сексуальных услуг в феврале 2018-го года.

Настя Рыбка прославилась в 2018-м году благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Девушка фигурирует в нем как авантюристка и соблазнительница, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов, которые не стесняются обсуждать при ней вопросы государственной и геополитической важности. Известна она и как автор специфической литературы, в которой дает уроки обольщения и личного раскрепощения, основываясь на собственном богатом опыте.