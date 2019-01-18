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15:42

Амосов просит Беглова срочно помочь больным рассеянным склерозом

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов написал письмо врио губернатора Александру Беглову, в котором призвал его безотлагательно помочь петербуржцам, страдающим от диагноза "рассеянный склероз".

Проблема состоит в том, что в ушедшем году бесплатные препараты "Алемтузумаб" и "Окрелизумаб", необходимые при этом тяжелом заболевании, смогли получить только 20 человек, в то время как в них жизненно нуждаются еще 68 граждан, пояснил "яблочник" у себя в Facebook. По его словам, если своевременно не принять меры и не обеспечить пациентов бесплатными препаратами, это неизбежно сделает их инвалидами на всю жизнь.

"Мною и депутатом Б.Л. Вишневским была подана поправка на 2019 год о включении ассигнований на бесплатные медикаменты для больных рассеянным склерозом на сумму 193 000,00 тыс. руб. Однако никто из депутатов данную поправку не поддержал", - посетовал в своем обращении Амосов.

Также он припомнил Смольному отказ в ответ на аналогичную просьбу, поступавшую ранее от Городского центра рассеянного склероза. Отрицательный ответ был объяснен нехваткой денег в казне.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:35    
Амосов Кролика имел в виду, когда говорил о страдающих от рассеянного склерозе?

17:27    
Неужели зарплаты самого кролика, его помощницы и помощи коллег из гнилого яблока мало для покупки лекарств страдающему депутату за деньги ?

16:39    
Больных с таким диагнозом очень жалко.
Особенно в ситуации, когда все финансовые операции приходится делать при помощи магнитных карт, интернета, банкоматов и пр.
Скоро цифролизауия будет безальтернативной, и что делать больным, да и просто очень пожилым людям.

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