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16:04

"Пассажиравтотранс" признателен тем, кто помогает автобусам в борьбе с непогодой

Петербуржцы, несколько раз за последние дни своими силами вытащившие из снега увязшие автобусы, удостоились внимания и благодарности от предприятия "Пассажиравтотранс", в чем можно удостовериться на сайте организации. Отмечается, что помощь оказывали как пассажиры, так и случайные прохожие.

"В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие", - говорится в заявлении.

Как сообщают в транспортной компании, вопреки сильнейшей метели, продолжавшейся весь день 17 января, город обслуживало 1500 автобусов.

Отметим, что качество зимней уборки нынешней зимой вызывает нарекания как у оппозиционно настроенных депутатов, так и у смольнинских чиновников. За один только день 15 января ГАТИ, недовольная работами, выписала штрафов на 1,5 рублей.

17 января врио Александр Беглов  ввел для петербургской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) режим повышенной готовности вплоть до 20 января включительно.



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