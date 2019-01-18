"Пассажиравтотранс" признателен тем, кто помогает автобусам в борьбе с непогодой

Петербуржцы, несколько раз за последние дни своими силами вытащившие из снега увязшие автобусы, удостоились внимания и благодарности от предприятия "Пассажиравтотранс", в чем можно удостовериться на сайте организации. Отмечается, что помощь оказывали как пассажиры, так и случайные прохожие.

"В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие", - говорится в заявлении.

Как сообщают в транспортной компании, вопреки сильнейшей метели, продолжавшейся весь день 17 января, город обслуживало 1500 автобусов.

Отметим, что качество зимней уборки нынешней зимой вызывает нарекания как у оппозиционно настроенных депутатов, так и у смольнинских чиновников. За один только день 15 января ГАТИ, недовольная работами, выписала штрафов на 1,5 рублей.

17 января врио Александр Беглов ввел для петербургской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) режим повышенной готовности вплоть до 20 января включительно.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.