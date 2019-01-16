За некачественную зимнюю уборку 15 января ГАТИ выписала штрафов на 1,5 млн рублей

Осмотрев то, как Петербург убирается от снега и льда, за один день 15 января сотрудники государственной административно-технической инспекции назначили ответственным за ненадлежащее качество работ организациям штрафов на 1,5 млн рублей, сообщает официальный сайт Смольного.

Проверка затронула 223 объекта, большинство из которых представляют собой кровли нежилых строений. Из 223 объектов нарушения обнаружились на 35-ти.

По итогам аналогичного рейда, совершенного чиновниками 11 января, общая сумма штрафов за некачественную уборку города составила 3 млн рублей.

В начале января вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выразил раскритиковал качество уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Вслед за ним прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов. Позже депутат ЗакСа Борис Вишневский предложил сотрудникам Росгвардии помочь коммунальным службам, которые, по его оценке, не справляются с последствиями снежной зимы.

Фотография: Сообщество ГАТИ "ВКонтакте"

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