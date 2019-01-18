Смольный намерен взыскать с "Метростроя" 2,88 млрд рублей

Претензии к "Метрострою", а именно, к качеству и срокам строительства станций "Беговая" и "Новокрестовская" со стороны петербургского правительства перешли в юридическую плоскость: Смольный хочет отсудить у оппонентов 2,88 млрд рублей и подал соответствующий иск в Арбитражный суд. Об этом пишет издание "Фонтанка", которому удалось поговорить с чиновниками из профильного комитета - КРТИ. По их словам, основными поводами для искового заявления стали расхождение между заявленным объемом работ и конечным результатом, а также частичное отсутствие исполнительной документации.

Ответ представителей "Метростроя", имеющийся в распоряжении ЗАКС.Ру, не заставил себя долго ждать. Они подчеркивают, что обе станции, как и планировалось, открылись до начала чемпионата мира и что обязательства со стороны компании выполнены, чего нельзя сказать о городской администрации: работы оплачивались несвоевременно, и этот болезненный вопрос по сей день не закрыт.

"До сих пор в ОАО «Метрострой» поступают сметы на уже выполненные работы. Таким образом, Дирекция транспортного строительства нарушает выполнение условий контракта. Предъявление иска в адрес ОАО «Метрострой» - это очередная попытка заказчика переложить ответственность на генерального подрядчика", - передает пресс-служба организации.

"Беговая" и "Новокрестовская", продолжившие "зеленую" ветку подземки на север, были открыты 26 мая 2018-го года, в течение которого рабочим месяцами задерживали зарплату. В декабре вице-губернатор Николай Бондаренко заявил о том, что общая задолженность "Метростроя" перед городом и иными организациями составляет 23 млрд рублей.

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