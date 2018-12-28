Бондаренко рассказал о миллиардных долгах "Метростроя"

Общая задолженность "Метростроя" перед городом и иными организациями составляет 23 млрд рублей, передает "Фонтанка" заявление вице-губернатора Николая Бондаренко, сделанное во время встречи представителей компании с чиновниками и проходчиками метро. Долг перед последними составляет 480 млн рублей.

Наиболее "болезненная" часть денежного обязательства составляет 5 млрд рублей: в "Метрострое" полагают, что это сумма, которую Смольный задолжал компании за возведение станций "Новокрестовская" и "Беговая", и настаивают на пересчете стоимости контракта. В свою очередь в администрации города обвиняют организацию в несвоевременной сдаче работ по станциям того же Фрунзенского радиуса.

Накануне, напомним, проходчики путей "Дунайской" жаловались на невыплату им зарплаты в течение пары месяцев. По словам одного из рабочих, долги были выплачены только бастовавшим строителям "Театральной". В свою очередь "Метрострой" пообещал рассчитаться с задолженностями до Нового года.

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