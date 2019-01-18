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18 января, 20:36

Милонов пожелал Насте Рыбке путешествия в психиатрическую клинику

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов, ожидаемо откликнулся на резкий поворот в судьбе героини политических и секс-скандалов Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, депортированной в Россию из таиландской тюрьмы и задержанной накануне, 17 января, прямо в аэропорту Шереметево.

Судя по записи Милонова в соцсети "ВКонтакте", помимо непосредственно морального облика девушки, его еще возмущает факт ее активного сопротивления силовикам при задержании.

В своих пожеланиях, граничащих с директивами, петербуржец был лаконичен.

Вколоть этой проститутке успокоительного, надеть смирительную рубашку и так - в психбольницу тюремную 

Виталий Милонов

Суд над Вашукевич и ее компанией, которым вменяется вовлечение людей в проституцию, состоится в Москве завтра, 19 декабря. Просидев под арестом в Таиланде 9 месяцев, молодые люди отделались условным сроком.

Вашукевич получила известность в 2018-м году благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Девушка фигурирует в нем как авантюристка и соблазнительница, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов, обсуждающих при ней выборы президента США и возможность на них влиять.



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0:13    
Все геи ненавидят женщин и кипят на них злобой!Милонов не исключение. Особенно не любят красивых, как Настя Рыбка. Они у них из под носа мужчин уводят.

18 января, 23:19    
вот тебе и "православный" - весь так и кипит злобой, а как же - "возлюби врага своего" и т.д... посетил бы рыбку, посочувствовал, принес бы передачку - лекарств, мандаринов...

18 января, 22:47    
Милонову одному в психушке скучно без сексуальных услуг.
За такие нецензурные высказывания Рыбка на него в суд подаст и права будет.
Милонов ей свечку не держал.

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