Милонов пожелал Насте Рыбке путешествия в психиатрическую клинику

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов, ожидаемо откликнулся на резкий поворот в судьбе героини политических и секс-скандалов Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, депортированной в Россию из таиландской тюрьмы и задержанной накануне, 17 января, прямо в аэропорту Шереметево.

Судя по записи Милонова в соцсети "ВКонтакте", помимо непосредственно морального облика девушки, его еще возмущает факт ее активного сопротивления силовикам при задержании.

В своих пожеланиях, граничащих с директивами, петербуржец был лаконичен.

Вколоть этой проститутке успокоительного, надеть смирительную рубашку и так - в психбольницу тюремную — Виталий Милонов

Суд над Вашукевич и ее компанией, которым вменяется вовлечение людей в проституцию, состоится в Москве завтра, 19 декабря. Просидев под арестом в Таиланде 9 месяцев, молодые люди отделались условным сроком.

Вашукевич получила известность в 2018-м году благодаря расследованию возглавляемого Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Девушка фигурирует в нем как авантюристка и соблазнительница, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов, обсуждающих при ней выборы президента США и возможность на них влиять.

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