Ночью Беглов провел "снежное" совещание

В ночь на 19 января врио губернатора Александр Беглов собрал подчиненных в здании городской администрации, передает официальный сайт Смольного. Поводом для этого стала одна из актуальнейших городских проблем - уборка улиц, крыш и дворов от снега и льда, которая ведется с переменным успехом. Отмечается, что столь необычное время суток для официального совещания было выбрано ввиду того, что вплоть до 20 января включительно в Петербурге действует режим повышенной готовности, введенный для единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Перед Бегловым о плодах своей борьбы с непогодой отчитывались руководители районов и комитетов городского правительства. Он, в свою очередь, поставил их в известность о не перестающих приходить жалобах на качество зимней уборки, признав, что уже много лет не наблюдал на берегах Невы столь интенсивного снегопада.

Сегодня в городе 60 млн квадратных метров дорог и тротуаров необходимо убрать в короткий срок. <...> Эта зима показала и выявила многие недостатки прошлых лет. Это хороший урок на будущее. Я считаю, что у нас есть все необходимые силы, чтобы справиться с последствиями снегопада — Александр Беглов

Ситуация, в его представлении, настолько важна и сложна, что в эти дни ответственные за уличную уборку и, как следствие, безопасность граждан должны работать без выходных.

По данным Беглова, тротуары и остановки общественного транспорта 19 января должны будут убирать свыше тысячи работников и свыше тысячи единиц техники. Крышами займутся 1500, а дворами - 7900 человек.

Отметим, что качество зимней уборки нынешней зимой вызывает нарекания как у оппозиционно настроенных депутатов, так и у смольнинских чиновников. Завалы снега и гололедица ежедневно оборачиваются то травмами пешеходов, то сбоями в работе транспорта, то авариями. За один только день 15 января ГАТИ, недовольная уровнем проводимых работ, выписала штрафов на 1,5 млн рублей.

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