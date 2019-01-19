Бондаренко о ночном совещании Беглова: "Это такой стиль работы"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел совещание по поводу уборки города от снега ночью из-за своего плотного графика, сообщил ЗАКС.Ру вице-губернатор Николай Бондаренко.

"У главы города постоянные встречи, совещания, выезды, объезды. Так получилось, что время встретиться было только ночью. Перед встречей с главами районов он объезжал территории, у него уже была готовая фактура по Выборгскому и Приморскому районам. Это такой стиль работы. Никто не жалуется", - прокомментировал событие чиновник.

Совещание с главами районов началось в 2 часа ночи 19 января и было полностью посвящено уборке Петербурга от снега и наледи.

По словам Бондаренко, Беглов распорядился сделать субботу рабочим днем для работников жилищных агентств и сотрудников управляющих компаний. Они будут работать по субботам "до особых указаний", отметил вице-губернатор.

Он также добавил, что 19 января в 16 часов дня Беглов встретится с руководителями крупных торговых центров и обсудит с ними вопрос уборки прилегающих к ТЦ территорий.

Бондаренко подчеркнул, что за последние сутки дорожные предприятия работали по 270 адресам и вывезли 59 тысяч кубометров снега.

Сергей Еремеев

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