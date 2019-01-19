Одетые в желтые жилеты дольщики СК Normann провели акцию на Невском проспекте

Участники долевого строительства жилых комплексов “Десяткино 2.0”, “Яркий”, “Ижора парк” и “Три апельсина” застройщика Normann провели 19 января серию одиночных пикетов на Невском проспекте, сообщила ЗАКС.Ру участница акции Елена Воронцова.

Активисты требовали возобновления строительства “замороженных” объектов и расследования “хищения” денежных средств дольщиков. Несколько участников акции встали в пикеты в желтых жилетах поверх курток.

По словам Воронцовой, ранее Смольный не согласовал дольщикам проведение митинга на площади Ленина 19 или 26 января, отправив их проводить акцию в Удельном парке.

Во время пикетов, как рассказала дольщица, полицейские проверили у людей с плакатами паспорта, но проведению акции не препятствовали.

Желтые жилеты стали символами волны протестов, начавшейся во Франции в конце 2018 года. Многотысячные акции движения "желтых жилетов" начались из-за желания французского правительства повысить цены на бензин.

Напомним, днем раньше дольщики петербургского ЖК “Ижора парк” провели одиночный пикет у Министерства строительства РФ в Москве.

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