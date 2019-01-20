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18:18

В ОНК сообщили об "информационной блокаде" Филинкова и Бояршинова в СИЗО

Фигуранты дела «Сети» Виктор Филинков и Юлий Бояршинов не получают писем в СИЗО № 3, а их общение с адвокатами ограничивают, сообщила в Facebook член ОНК Яна Теплицкая.

По ее словам, антифашисты оказались в «информационной блокаде», видятся с адвокатами только при участии следователя. Это объясняется «странными новыми порядками, по которым адвокаты фактически не могут зайти к своим подзащитным» в СИЗО, объяснила Теплицкая.

Она попросила написать в ОНК тех, кто писал Филинкову или Бояршинову в последние полтора месяца и не получил ответа. «Мы не можем ничего сделать с нарушением права на защиту, но с правом читать письма – попробуем», - добавила Теплицкая.

По версии следствия, 11 жителей Петербурга и Пензы объединились в террористическое сообщество и планировали захватить власть в стране. Несколько обвиняемых, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России, заявив, что опасается за свою жизнь.  

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19:05    
18:51 Ты кто в СИЗО № 3 вертухай или петух?

18:51    
И кому интересна эта деза ?

Страница 1-ая (всего: 1)
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