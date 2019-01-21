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12:23

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор сообщил о возбуждении административных дел в отношении американских компаний Twitter и Facebook о неисполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей на территории России, передает ТАСС.

По словам представителей РКН, компании предоставили «формальные ответы» на требования подтвердить локализацию данных. Ответы «не содержат конкретики» ни об исполнении закона, ни о сроках, отметил регулятор.

В декабре 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что если Facebook и Twitter за 30 дней не предоставят «юридически значимые ответы», их оштрафуют на 5 тысяч рублей и определят  срок, в течении которого они должны будут локализировать данные российских пользователей. В противном случае соцсети компаний заблокируют в Россиию

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12:23 Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

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